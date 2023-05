Autofahrer gerät in Streit mit 26-Jähriger: Dann würgt und beleidigt er sie

Dresden - Am Dienstagvormittag ist eine 26-Jährige in der Wilsdruffer Vorstadt von einem 58-Jährigen körperlich attackiert und rassistisch beschimpft worden.

Ein Polizeiwagen steht an der Ecke zur Maxstraße. Dort gerieten ein 58-Jähriger und eine 26-Jährige in Streit. (Archivbild) © Thomas Türpe

Der Mann war gegen 9.25 Uhr mit einem Auto unterwegs und geriet an einer Grundstückseinfahrt an der Maxstraße mit der jungen Frau in Streit.

In der Folge würgte und beleidigte der Autofahrer die Slowakin, wie die Polizei weiter mitteilt.