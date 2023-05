Autoknacker klauen Bettenhaus-Sprinter: Wer maust denn so was?

Großenhain - Auf Unauffälligkeit waren diese Diebe wohl nicht bedacht: Am Samstagnachmittag klauten Autodiebe Thomas Goldbachs (50) Sprinter direkt vor dessen Haus. Das Fahrzeug ist nicht nur knallrot und rundherum mit Werbung beklebt, sondern wird auch noch dringend benötigt.

Dieser auffällige Sprinter verschwand am Wochenende in Großenhain. © privat

Goldbach kann es noch immer nicht fassen: "Hätte ich auf dem Balkon gesessen, hätte ich dabei zusehen können", sagt er. "Ich bin 16 Uhr mit meinen Kindern in den Park. Als ich 17 Uhr wieder da war, war das Auto weg."

Geschehen ist das Ganze in der Großenhainer Carl-Maria-von-Weber-Allee.



Der 2018 gekaufte Sprinter ist aber kein reines Privatfahrzeug: "Wir reinigen Federn und steppen damit Betten wieder neu auf", sagt der Chef vom "Bettenhaus Goldbach". "Dabei dient der Transporter auch oft als Zwischenlager zwischen Reinigung und Näherei."

Notgedrungen muss Thomas Goldbach jetzt mit dem kleineren Auto mehr Touren übernehmen.

Ganz unbemerkt blieb der Klau nicht: "Mich haben Kunden aus Bad Liebenwerda angerufen", so der Großenhainer. "Die haben sich gewundert, was ich da am Samstag mache und warum ich nicht grüße."