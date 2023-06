Bluttat in der Dresdner Neustadt? Kriminalpolizei sichert Spuren und befragt Zeugen

Dresden - Ist es in einer Wohnung in der Dresdner Neustadt zu einer Bluttat gekommen?

In einer Wohnung in der Hechtstraße sicherte die Polizei am gestrigen Freitagabend Spuren. © xcitepress/ Benedict Bartsch

Die Polizei rückte am gestrigen Freitagabend mit mehreren Streifenwagen an. Gegen 21.15 Uhr hatten sich die Einsatzkräfte in der Hechtstraße in unmittelbarer Nähe vom Bischofsplatz versammelt.

Nach ersten Informationen von TAG24 soll dort ein Streit eskaliert sein. Dabei sei möglicherweise auch ein Messer oder ein anderer spitzer Gegenstand im Spiel gewesen.

Offenbar gäbe es mehrere Betroffene. Von möglichen Verletzten sei bislang noch nichts bekannt.

Am späten Abend habe die Kriminalpolizei in zivil in besagter Wohnung Spuren gesichert und vor Ort Zeugen befragt.

Die Informationen konnten bislang noch nicht offiziell von der Polizei bestätigt werden.