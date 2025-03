Crystal und Kokain im Wert von 785.000 Euro: Anklage gegen Dresdner Drogen-Dealer

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll er insgesamt 70 Kilogramm Crystal Meth in Dresden und Leipzig sowie zwei Kilogramm Kokain in Berlin verkauft haben.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, von Ende 2020 bis Mitte 2021, in zwölf Fällen mit großen Mengen an Rauschmitteln gehandelt zu haben.

Im vierten Stock dieses Gebäudes wurde der 25-Jährige festgenommen. © Norbert Neumann

Die Ermittler konnten jedoch einen Weg finden, die Nachrichten zu entschlüsseln und somit genügend Beweise gegen den 25-Jährigen zu sammeln.

Der Verdächtige wurde bereits im Dezember aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in seiner Wohnung in der Dresdner Neustadt festgenommen. Aktuell befindet er sich in Untersuchungshaft.

Er ist nicht vorbestraft und hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Noch muss das Landgericht Dresden entscheiden, ob die Anklage zugelassen und ein Hauptverfahren eröffnet wird. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest.