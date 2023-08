Diebe halten Dresdner Polizei auf Trab: Drei Einbrüche in einer Nacht!

Dresden - In der Nacht vom 17. auf den 18. August haben sich in Dresden gleich drei Einbrüche ereignet.

Die Polizei hat die Ermittlungen in den drei Fällen aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am Donnerstagabend und 5.30 Uhr am Freitagmorgen in eine Kindertagesstätte auf der Michelangelostraße in Zschertnitz ein.

Dort durchsuchten sie die Räume und ließen Kameratechnik im Wert von etwa 2000 Euro mitgehen.

Der dabei entstandene Sachschaden beträgt knapp 1000 Euro.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich zwischen 22 Uhr und 4.50 Uhr in einem Massagestudio in der Altstadt.

Bislang unbekannte Täter hatten die Tür gewaltsam geöffnet und schließlich mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Armbanduhr gestohlen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht benannt werden.

Doch damit war die Einbruchserie in Dresden noch nicht vorbei!