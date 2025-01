29.01.2025 17:30 1.704 Drei Männer brüllen Hitlergruß in Dresden: Dann kommt die Polizei

Nazi-Gegröle in der Dresdner Südvorstadt! Am Dienstagnachmittag musste die Polizei an der Hochschulstraße eingreifen.

Von Alexander Steiger

Dresden - Nazi-Gegröle in der Dresdner Südvorstadt! Am gestrigen Dienstagnachmittag musste die Polizei an der Hochschulstraße eingreifen. An der Hochschulstraße wurde das Trio von der Polizei gestoppt. (Archivbild) © Holm Helis Wie Sprecher Lukas Reumund (47) gegenüber TAG24 mitteilte, hatten drei Männer (18, 27, 46) verbotene Parolen wie den Hitlergruß "Sieg Heil" gerufen, nachdem sie an der Haltestelle "Reichenbachstraße" aus einer Straßenbahn gestiegen waren. Zeugen hätten dies gegen 17.20 Uhr beobachtet und die Beamten alarmiert. Das Trio sei anschließend gestellt worden. "Die Personalien wurden aufgenommen", so Reumund. Die drei Deutschen müssen sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

