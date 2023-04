Diebe brechen in Praxen ein und klauen Ultraschallgeräte, Computer und Geld

Dresden - Wie dreist ist das denn? Die Polizei ermittelt in Dresden zu gleich zwei Einbrüchen in verschiedenen Arztpraxen, bei denen unter anderem Untersuchungsgeräte geklaut wurden!

Gleich drei Ultraschallgeräte wurden von der Friedrichstraße gestohlen. (Symbolbild) © 123RF/kukota

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, kam es zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, in der Friedrichstadt zum Diebstahl dreier Ultraschallgeräte.

Es sei derzeit noch unklar, wie die unbekannten Täter in das Gebäude an der Friedrichstraße kamen. Doch einmal drinnen gewesen, zerstörten sie das Schloss zu einem abgesperrten Raum und klauten dort die drei Geräte im mittleren fünfstelligen Gesamtwert.

Ungefähr in derselben Zeitspanne brachen dieselben oder aber andere Ganoven in eine Praxis an der Bergmannstraße ein.

Wie dort am Montag gegen 9 Uhr festgestellt wurde, fehlten plötzlich zwei Tablets, ein Laptop, etwas Bargeld sowie ein Stromgerät. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1600 Euro.

Auch hier ist derzeit noch unklar, wie die Täter in das Haus kamen.