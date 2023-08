Dresden: Dritter Einbruch der Bibo-Bande

Dresden - Offenbar hat es jemand in Dresden auf die Bibliotheken abgesehen.

Die Bücherei in Bühlau wurde geknackt. © Thomas Türpe

Ende Juli wurden in einer Nacht die Blasewitzer und die Johannstädter Bücherei geknackt. Kam in der einen ein Tresor mit 340 Euro Inhalt weg, war es in der zweiten einer mit 650 Euro.

Nun traf es die Bibo in Bühlau: Über Nacht brachen die Diebe die Zugangstür auf, knackten im Inneren einen Tresor und verschwanden mit 450 Euro Bargeld.