Massenschlägerei vor "Huschhalle"! Ermittlungen wegen Körperverletzung und Raub

Dresden - Prügelei in den Morgenstunden! Rund 30 Menschen sollen nach einer Erstmeldung an einer Schlägerei am heutigen Sonntag vor der "Huschhalle - Imbiss am Dreikaiserhof" in Dresden-Löbtau beteiligt gewesen sein. Später erklärte die Polizei, dass es nur acht Raufbolde waren - der Rest schaute demnach lediglich zu.