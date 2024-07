Zugriff mitten in der Nacht: LKA durchsucht Wohnung in Gorbitz!

Dresden - In der Nacht von Freitag zum heutigen Samstag führte die Dresdner Polizei mit Spezialkräften des Landeskriminalamtes Sachsen einen Einsatz im Stadtteil Gorbitz durch.

Mithilfe des Spezialeinsatzkommandos durchsuchten Polizeibeamte eine Dresdner Wohnung. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, hatte man einen Hinweis erhalten, wonach ein 18-Jähriger unerlaubt im Besitz einer scharfen Waffe sein soll.

Die Beamten gingen dem Hinweis nach und durchsuchten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Dresden die Wohnung des jungen Mannes.

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 1.40 Uhr zu dem Einsatz am Helbigsdorfer Weg in Dresden-Gorbitz.

Nachdem sich Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, konnten die Polizisten gleich mehrere Waffen sicherstellen.

Nach einer ersten Überprüfung handelt es sich dabei um Luftdruckpistolen, Anscheinswaffen und Softair-Pistolen.