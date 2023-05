Einbrecher droht Hausbewohner mit Messer: Als Polizei den Täter stellt, entdeckt sie jede Menge Diebesgut

Die Polizei konnte den Einbrecher schnappen. (Symbolbild) © 123RF/kukota

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war der Mann Montagvormittag gegen 8.30 Uhr in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Schubertstraße in Blasewitz/Johannstadt eingebrochen.

Dabei wurde er von einem Hausbewohner überrascht, drohte diesem mit einem Messer und flüchtete anschließend.

Alarmierte Polizeibeamte suchten in der Umgebung nach dem Einbrecher und konnten ihn wenig später stellen.

Der Deutsche war auf einem gestohlenen E-Bike unterwegs, welches er zuvor aus einem Schuppen am Leutewitzer Park entwendet hatte.

Zudem hatte der 35-Jährige Sachen einstecken, die aus drei Fahrzeugeinbrüchen in einer Tiefgarage am Käthe-Kollwitz-Ufer stammten.