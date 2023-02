17.02.2023 14:30 8.165 Einbruch in Dresdner Schule: Das klauten die Täter

In der Nacht zum Freitag wurde in eine Schule in Dresden eingebrochen.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Trachenberge wurde in der Nacht zum heutigen Freitag eingebrochen. Die unbekannten Täter hatten ein Fenster beschädigt, um ins Gebäude zu gelangen. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/sandrafotodesign, 123rf/foottoo Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, verschafften sich die Täter Zugang ins Gebäude, indem sie ein Fenster zu den Büroräumen beschädigten. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Laut ersten Informationen stahlen die Unbekannten einen Laptop. Ob noch weitere Dinge geklaut wurden, ist noch unklar. Die Ermittlungen wurden dazu aufgenommen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/sandrafotodesign, 123rf/foottoo