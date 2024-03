Einbruchsserie in Dresden? Mehrere Autoscheiben eingeschlagen, Geld gestohlen

Dresden - Besteht zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang? Am vergangenen Wochenende wurden in Dresden die Scheiben von drei verschiedenen Autos eingeschlagen. Die Täter entwendeten unter anderem Geld, Bankkarten sowie persönliche Dokumente aus den Fahrzeugen.

Unbekannte sind am Wochenende in drei Autos eingebrochen. (Symbolfoto) © 123RF/lessimol

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Sonnabend 13 Uhr und Sonntag 13.20 Uhr in der Johannstadt.

Auf der Elisenstraße brachen die Diebe in eine Garage ein. Dort zerstörten sie die Scheibe der Fahrertür eines Audi A3. Ob sie auch etwas stibitzten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Auch in Cossebaude wurde eine Autofensterscheibe eingeschlagen. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 10 Uhr und 20.45 Uhr auf der Ludwigsstraße.

Diebe schlugen das Fenster eines VW-Golfs ein und stahlen eine Handtasche aus dem Wagen, in der sich unter anderem ein wenig Bargeld, eine Geldkarte und persönliche Dokumente befunden hatten.

Ebenfalls am Sonntag kam es zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr in Dresden-Kemnitz zu einem weiteren Scheiben-Zwischenfall. Auf der Flensburger Straße warfen die Täter ein Fenster der Beifahrerseite eines BMW 318 ein und stahlen einen Rucksack. In diesem befanden sich unter anderem eine Geldkarte und persönliche Dokumente. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.