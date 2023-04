Fahrgäste in Dresdner Straßenbahn beleidigt: Zeugen gesucht

Dresden - Verbale Attacke in Dresdner Straßenbahn! Am gestrigen Dienstagabend haben vier bislang Unbekannte mehrere Fahrgäste beleidigt.

In der DVB-Linie 11 wurden drei Fahrgäste beleidigt. © Robert Michael/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, stiegen zwei junge Frauen und zwei junge Männer gegen 20.15 Uhr am Lennéplatz in die Linie 11 in Richtung Bühlau ein.

Nahe der Haltestelle Gret-Palucca-Straße gingen sie in den hinteren Teil der Straßenbahn, wobei eine der Unbekannten unter Gelächter des Quartetts drei indische Fahrgäste beleidigte, die dort Platz genommen hatten.

Am Hauptbahnhof Nord stieg die Gruppe wieder aus. Der Staatsschutz der Dresdner Kriminalpolizei ermittelt nun.

In diesem Zusammenhang werden auch Zeugen gesucht, die Hinweise zum Vorfall geben können.