Für vier Dosen Nudeleintopf und 600 Euro in bar: Einbrecher klettern in den 15. Stock

Schwindelfreie Einbrecher: Bis in den 15. Stock kletterten die Ganoven für ihren Suppen-Einbruch. © Norbert Neumann

Wahrscheinlich hatte die Klettertour über ein Baugerüst bis in eine Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses am Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz am Samstag die Einbrecher hungrig gemacht.

Nachdem sie eine gekippte Balkontür eingedrückt hatten, sackten sie in der Wohnung, in der niemand zu Hause war, die vier Dosen Erasco-Eintopf ein.

Außerdem fanden sie einen Briefumschlag mit 600 Euro und eine Dose mit losem Tabak.

Zurück nahmen sie offenbar denselben Weg über das Gerüst.