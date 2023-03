Gefälschte Nazi-Dokumente: Fiel das Militärhistorische Museum auf einen Betrüger rein?

Dresden/Neubrandenburg - Schwere Vorwürfe gegen eine renommierte Institution: Am Donnerstag ließ die Dresdner Staatsanwaltschaft die "Förderstiftung für Kunst und Wissenschaft" in Neubrandenburg ( Mecklenburg-Vorpommern ) durchsuchen.

Das "Militärhistorische Museum" (MHM) der Bundeswehr in Dresden hat gefälschte Nazi-Dokumente aufgekauft. © Eric Münch

Dabei verdächtigt sie den Vorstandvorsitzenden der Stiftung Marko K. (51) selbst, dem "Militärhistorischen Museum" (MHM) in den Jahren 2015 und 2016 mindestens 24 gefälschte Schreiben aus der Zeit des Nationalsozialismus verkauft zu haben. Sogar, dass er diese selbst gefälscht haben soll, halten die Ermittler nicht für ausgeschlossen.

Die Blamage war perfekt: Am 4. Juli 2019 eröffnete das MHM die Ausstellung "Der Führer Adolf Hitler ist tot" über den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg (†36), teilweise mit Original-Briefen und Dokumenten des Offiziers. Doch schnell kamen dem Ausstellungs-Kurator Magnus Pahl (46) und MHM-Direktor Armin Wagner (54) Zweifel an einigen Stücken.

"Verehrter Parteigenosse Landfried", hieß es beispielsweise in einem angeblichen Brief Stauffenbergs an einen Staatssekretär. Stauffenberg war aber kein Mitglied der NSDAP.

Auch die Adresse im Briefkopf "Bendlerstraße 54" hatte es nicht gegeben. So verschwanden die Briefe aus der Ausstellung, landeten im Februar 2020 beim Landeskriminalamt (LKA).