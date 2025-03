Gewalt nach Eislöwen-Pleite: Angreifer fallen an Ampel über Gästefans her

Dresden - Im Anschluss an die bittere Heimniederlage (3:4) der Dresdner Eislöwen gegen die Kassel Huskies wurden mehrere Fans der Gastmannschaft angegriffen.

Neun Fans der Kassel Huskies wurden am Sonntagabend nach dem Spiel gegen die Dresdner Eislöwen angegriffen. © Thomas Heide

Circa 15 unbekannte Täter attackierten am Sonntagabend gegen 20 Uhr einen Transporter voller Gästefans an der Weißeritzstraße im Stadtteil Friedrichstadt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Montag erklärte.

Neun Anhänger der Huskies waren gerade auf dem Heimweg nach Kassel, als sie mit ihrem Wagen an einer roten Ampel anhalten mussten. In diesem Moment eskalierte die Gewalt.

Das Dutzend Täter schlug die Seitenscheiben des Fahrzeugs zu Bruch. Ein 22-jähriger Insasse wurde im Zuge des Angriffs leicht verletzt, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Ob es sich bei den Angreifern um Fans der Dresdner Eislöwen handelt, ist nicht bekannt.

Bevor weitere Personen zu Schaden kommen konnten, drückten die Fans der Huskies aufs Gaspedal, flüchteten in ihrem Transporter vor den Angreifern und alarmierten die Polizei.

Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch laufen.