In Straßenbahn: Trio geht auf 20-Jährigen los und beleidigt ihn rassistisch

Dresden - Die Polizei ermittelt derzeit gegen drei Männer, die am Samstagabend einen 20 Jahre jungen Mann aus Guinea in einer Straßenbahn beleidigt und geschlagen haben sollen.

Der 20-jährige Mann stieg an der Haltestelle "Walpurgisstraße" in die Bahnlinie 11 in Richtung Zschertnitz ein. (Symbolbild) © Steffen Füssel

Der aus Guinea stammende Mann stieg am Samstagabend gegen 22.40 Uhr an der Haltestelle "Walpurgisstraße" in die Straßenbahn der Linie 11 in Richtung Zschertnitz ein.

Plötzlich beleidigten ihn drei Männer im Alter von 32, 40 und 42 aufgrund seiner dunklen Hautfarbe und beschimpften ihn rassistisch.

Als der 20-Jährige das Trio darauf ansprach, schlugen die Männer den jungen Mann und verletzten ihn leicht.

Mehrere Fahrgäste eilten dem Opfer zu Hilfe und konnten zwei der Männer an der Haltestelle "Gret-Palucca-Straße" an die Polizei übergeben. Der 42-Jährige konnte wenig später in der Nähe gestellt werden.

Es stellte sich heraus, dass die Täter Alkohol getrunken und zwischen 1,2 und 2,3 Promille intus hatten.