13.11.2023 18:11 37.076 Kind in Dresden bedrängt? Polizei stellt Suchmaßnahmen vorerst ein

Die Polizei in Dresden sucht am Montag in Prohlis nach einem Mädchen, was laut einer Zeugin von einem Mann bedrängt worden ist.

Von Eric Hofmann, Anne-Sophie Mielke, Linda Drewanz

Dresden - Nach einem Zeugenhinweis suchte die Dresdner Polizei im Stadtteil Prohlis nach einem Mädchen, das von einem Mann bedrängt worden sein soll. Am Abend beendeten die Beamten vorerst die Maßnahmen. Die Polizei sucht in Prohlis nach einem Mädchen. © Steffen Füssel Ermittelt werde dennoch weiterhin. Ob die Suche am Dienstag weiter geht, ist noch unklar. Was war passiert? Gegen 8.40 Uhr ging bei der Polizei am Montag ein Notruf ein, bei dem eine Passantin den Einsatzkräften eine alarmierende Situation schilderte. Dresden Crime Randale und Antisemitismus in der Linie 7: Mann mit dem Tod bedroht Nahe der Gamigstraße habe die Zeugin beobachtet, wie ein Mädchen von einem unbekannten Mann bedrängt worden war. Der Unbekannte habe das Kind zunächst festgehalten. Als sich das Mädchen losreißen und wegrennen konnte, folgte der Mann ihr. Mehrere Funkstreifen rückten zum Tatort aus. An der Haltestelle "Gamigstraße" riegelten Dutzende Beamte den nahegelegenen Schlosspark ab und begannen mit der Suche. Auch die 121. Oberschule sowie weitere Grund- und Oberschulen im Gebiet wurden aufgesucht, geprüft, ob Schüler nicht zum Unterricht kamen. "Bis zum Abend gab es keine Vermisstenanzeige", so Polizeisprecher Lukas Reumund (47). Bislang keine Spuren gefunden Zwischenzeitlich unterstützte ein Hubschrauber aus der Luft die Suche, etwa 180 Polizeibeamte durchkämmten die Gegend, auch den Geberbach. Auch um zu prüfen, ob dort Kleidung oder Schulsachen abgeworfen wurden. Doch auch dort fand sich bis zum Abend nichts. "Die Kriminalpolizei suchte bekannte Straftäter auf, die im Bereich wohnen", so der Sprecher zu den weiteren Maßnahmen. Am Abend flog noch einmal der Helikopter mit Wärmebildkamera, fand aber keine Spuren. Der Täter wurde als circa 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll schwarze Kleidung und eine schwarze Stoffmaske getragen haben. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. © Steffen Füssel Polizisten durchsuchen am Geberbach ein Waldstück. © Sebastian Kahnert/dpa Ähnlicher Vorfall am Freitag in Dresden Hier soll das Mädchen (12) am Freitag von einem Mann attackiert worden sein. © Norbert Neumann Bereits am vergangenen Freitag wurde im Dresdner Süden eine Zwölfjährige bedrängt. Das Mädchen war auf dem Weg zwischen der Dohnaer Straße und der Schönbergstraße von einem Unbekannten attackiert worden. Der Mann riss ihr laut Polizei den Ranzen vom Rücken, umfasste sie und zog das Kind in ein Waldstück. Eine ältere Frau wurde auf die lauten Rufe des Mädchens aufmerksam und eilte dem Kind zu Hilfe. Der Mann floh daraufhin. Dresden Crime Gefährliche Körperverletzung bei Dynamo gegen Halle: 48-Jähriger soll Böller auf Fans geworfen haben Bei Thomas Uhlig (61), Vater der bereits am Freitag weg gezerrten Schülerin, meldeten sich mittlerweile einige Bürger mit Hinweisen. "Ich gebe das alles an die Polizei weiter", sagt er. "Ich hoffe, dass der Täter bald gefunden wird." Auch bei diesem Vorfall wurde der Täter wie am Montag beschrieben. Die Polizei prüft einen Zusammenhang, sucht weitere Zeugen unter 0351/483 22 33. Erstmeldung 12.04 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.11 Uhr.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa