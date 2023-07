Kunstrasen aus Stadion geklaut

Der fehlende Kunstrasen ist deutlich sichtbar. © Ove Landgraf

Im Freitaler "Stadion des Friedens" klauten Einbrecher den Kunstrasen. Glücklicherweise ist das Spielfeld nicht betroffen.



Noch vor der Eröffnung kamen die ersten ungebetenen Gäste: Derzeit baut die Stadt Freital für ihre Sportler das Stadion neu, erst vor ein paar Monaten wurde neuer Kunstrasen verlegt. Teile davon schnappten sich jetzt Einbrecher.

"Sie haben den Zaun aufgehebelt und ein Stück des Seitenstreifens bei der Trainerbank herausgeschnitten", sagt Sportklub-Geschäftsführer Eric Ranninger (30) gegenüber TAG24. "Es handelt sich um vier mal sechs Meter."

Ohne Auto und allein kaum wegbringbar. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf rund 650 Euro. "Mir fehlt die Fantasie, was man damit will", so Ranninger.