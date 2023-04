Mann will Waren klauen, verletzt Markt-Mitarbeiter und beißt Polizisten ins Bein

Der Mann wollte in einem Markt auf der Kesselsdorfer Straße Waren stehlen. (Symbolbild) © Eric Münch

Der Mann versuchte am Donnerstag gegen 19.30 Uhr mit einer Frau (23) Waren im Wert von rund 40 Euro in einem Markt an der Kesselsdorfer Straße in Löbtau zu klauen.

Als Mitarbeiter den versuchten Diebstahl bemerkten und das Duo darauf ansprachen und festhielten, versuchte der 28-Jährige zu flüchten. Dabei verletzte er alle drei Angestellten leicht (26, 26 und 39).

Als alarmierte Polizisten den wild gewordenen Mann auf das Revier bringen wollten, rastete dieser komplett aus: Er trat nach den Beamten und biss einem davon ins Bein!

Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.