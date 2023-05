Mit Fäusten und Flaschen in der Neustadt: Junge Männer attackieren Einsatzkräfte

Dresden - In Dresden kam es zu zwei Angriffen gegen Polizei und Rettungsdienste: Ein gewalttätiger Herr (35) warf am heutigen Montag, gegen 0.40 Uhr, mehrere Flaschen auf Ordnungshüter und einen Krankenwagen in der Inneren Neustadt. Bereits einen Tag zuvor schlug ein 22-Jähriger gegen 4.15 Uhr im äußeren Stadtteil zu.