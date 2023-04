Mit Gewalt Geld, Handy, Bier oder Tabak erbeutet: Mehrere Jugendliche Opfer von Raubüberfällen

Dresden - Am Wochenende wurden erneut Jugendliche Opfer von mehreren Raubstraftaten in Dresden .

Die Polizei sucht Zeugen. © 123RF/josefkubes

Den traurigen Anfang machte am Freitagnachmittag ein Elfjähriger in Striesen.

Laut Polizei Dresden war der Schüler gegen 15 Uhr auf einem Sportplatz an der Spenerstraße unterwegs, als er von zwei Jugendlichen bedrängt und geschlagen wurde.

Als der Junge anschließend ging und an der Haltestelle Königsheimplatz in die Straßenbahnlinie 6 stieg, verfolgten die Unbekannten ihn. In der Bahn raubten sie dem Elfjährigen schließlich das Handy, ehe sie am Johannisfriedhof ausstiegen.

Der Schüler blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter (0351) 483 22 33.



Am Freitagabend kurz nach 23 Uhr wurde eine Gruppe an der Clausen-Dahl-Straße (Leubnitz-Neuostra) von ebenfalls zwei Unbekannten zur Herausgabe ihres Bierkastens aufgefordert. Als ein 17-Jähriger verneinte, wurde er schließlich von einem der Täter gewürgt. Er übergab den Kasten, die Täter flohen.

Auch in der Neustadt wurden zwei Jungs von einer Gruppe aus etwa zehn Jugendlichen ausgeraubt. Laut Polizei habe dabei einer drohend mit einem Schlagring hantiert.

"Ein zweiter Täter trat und schlug auf einen der Geschädigten ein. Die anderen Jugendlichen umringten währenddessen den zweiten Geschädigten und raubten ihm 35 Euro Bargeld und Tabakwaren." Nach der Tat flohen sie ebenfalls.