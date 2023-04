24.04.2023 11:58 7.249 Mitten in der Nacht: Täter hält Jungen (14) an Bushaltestelle fest und beraubt ihn

In Dresden ist in der Nacht zu Samstag ein 14-Jähriger an der Bushaltestelle Haltepunkt Strehlen beraubt worden.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - In der Nacht zu Samstag ist ein 14-Jähriger beraubt worden. Der 14-Jährige wurde an der Bushaltestelle "Haltepunkt Strehlen" beraubt. © Steffen Füssel Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich der Junge gegen 0 Uhr an der Bushaltestelle "Haltepunkt Strehlen" an der Oskarstraße im Dresdner Stadtteil Seevorstadt auf. Plötzlich hielt ihn ein Unbekannter fest und forderte die Musikbox des 14-Jährigen. Dieser übergab dem Fremden den geforderten Gegenstand im Wert von etwa 80 Euro. Danach flüchtete der Täter in Richtung Großer Garten. Dresden Crime Wer hat die Echse von Radebeul geklaut? Der Teenager blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Titelfoto: Steffen Füssel