15.03.2023 19:30 Nach Unfallserie in Dresden: U-Haft für 17-Jährigen aus dem Baustellen-Caddy

Von Eric Hofmann

Dresden - Am gestrigen Dienstag lieferte sich der ukrainische Teenager Serhii S. (17) eine halsbrecherische Verfolgungsjagd durch Dresden. Noch am selben Tag kam er in U-Haft. Crash-Kid Serhii S. (17) landete am gestrigen Dienstag in U-Haft. © Eric Hofmann Er soll als mutmaßlicher Schleuser zunächst in einem Ford Focus auf der Stauffenbergallee unterwegs gewesen sein und dabei einen Audi gerammt haben. Unbeirrt soll er auch durch die Warnbaken an der Waldschlößchenbrücke gebrettert sein. Danach rannte er laut Ermittlern davon und klaute einen Baustellen-Caddy der Marke VW, mit dem er auf seiner Flucht weitere Unfälle verursachte. Dresden Crime Blockade errichtet: Aufmerksamer Zugführer verhindert Entgleisung! Nach dem letzten Crash im Stadtteil Gruna mit einer Mercedes C-Klasse konnte ein Passant ihn festhalten, bis die Polizei kam. Mit diesem VW Caddy einer Bau- und Reinigungsfirma bretterte der Teenager durch die Stadt. © Roland Halkasch Serhii S. zog sich nur leichte Verletzungen zu, der Schaden geht in die Zehntausende Euro.

