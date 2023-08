Raubstraftaten in Dresden: Polizei durchsucht Wohnungen von Teenagern

Dresden - Ermittlungserfolg für die Soko Iuventus. Am Donnerstagmorgen wurden drei Wohnungen von Teenagern durchsucht.

Die Soko Iuventus verstärkt seit Bestehen ihre Kontrollen, wie hier im März dieses Jahres. © Holm Helis

Den drei Jugendlichen, zwei 15- und 16-jährige Deutsche sowie ein 15-jähriger Iraker, werden mehrere Raubstraftaten vorgeworfen.

Laut Mitteilung der Polizei wurde einer der Jüngeren bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl ausstellte.

Der 15-Jährige sitzt nun in einer Haftanstalt für Jugendliche.

"In den drei Wohnungen, von denen zwei in der Inneren Neustadt und eine in Trachau liegt, stellten die Ermittler mutmaßliches Raubgut sicher, darunter mehrere Ohrhörer", heißt es.

Jetzt muss geprüft werden, ob die Gegenstände Straftaten zugeordnet werden können. Neben den Kopfhörern wurden auch Smartphones und ein Laptop sichergestellt.

16 Beamte waren im Einsatz.