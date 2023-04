Sanitäter wollen Streit in Dresden schlichten: Dann werden sie mit Reizgas attackiert

Dresden - Eigentlich wollten sie gerade zu ihrer Rettungswache in Dresden-Friedrichstadt zurückkehren, da bemerkten zwei Sanitäter (25 und 31) am Sonntagabend ganz in der Nähe der Wache eine Schlägerei. Aus einer Dreiergruppe schlug ein Mann auf einen anderen ein. Die Sanitäter eilten zu Hilfe.