Schwere Vergewaltigung in Dresden? 22-Jähriger soll Frau zu Sex gezwungen haben

Dresden - Die Vorwürfe gegen einen 22-Jährigen wiegen schwer: Der Tunesier soll im März eine Frau (39) in der Dresdner Altstadt vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben.

"An der Herzogin Garten" soll es im März zu der schweren Vergewaltigung gekommen sein. © Thomas Türpe

Laut Anklage soll es am 11. März dieses Jahres gegen 10 Uhr "An der Herzogin Garten" zu der schweren Vergewaltigung gekommen sein. Der 22-Jährige habe während der Tat auch ein Taschenmesser bei sich geführt.

Er und die damals 39 Jahre alte Frau hatten sich kurz zuvor am Rande einer Party kennengelernt, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am heutigen Dienstag mit.

Noch am selben Tag klickten bei dem Tunesier die Handschellen und er wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Am 12. März erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Seitdem sitzt der 22-Jährige in Untersuchungshaft.

Die Polizei kennt den Beschuldigten bereits: Er ist geringfügig und nicht einschlägig vorbestraft. Zu den aktuellen Vorwürfen schweigt er aber.

Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts der schweren Vergewaltigung ermittelt.