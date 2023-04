Sexuelle Belästigung in Prohlis: Mann zeigt Penis im Fahrstuhl

Dresden - In Prohlis wurde eine 25-Jährige jetzt in einem Fahrstuhl belästigt.

Die Frau konnte den Fahrstuhl zum Glück verlassen. (Symbolbild) © 123RF/miroslav110

Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrat die junge Frau am Freitag gegen 13.40 Uhr den Lift in einem Wohnhaus auf der Prohliser Allee.

Der Unbekannte stieg zu und näherte sich der 25-Jährigen.

Der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Penis entblößt.

Glücklicherweise konnte die Frau aus dem Fahrstuhl fliehen.