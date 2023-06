Streit eskaliert: Autofahrer und Begleiter prügeln auf E-Scooter-Fahrer ein

In Dresden wurde ein E-Scooter-Fahrer von zwei Männern geschlagen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Ermittlungen zufolge war der 36-Jährige am Donnerstag gegen 14.40 Uhr mit einem Begleiter in einem Transporter auf der Pirnaer Landstraße in Leuben unterwegs.

Wegen einer Verkehrssituation gerieten die beiden mit einem E-Scooter-Fahrer (24) in Streit. Daraufhin soll der Transporter angehalten haben, die beiden Fahrzeuginsassen sollen ausgestiegen sein und auf den 24-Jährigen eingeprügelt haben.

Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ambulant versorgt werden. Sein E-Scooter wurde beschädigt.