Streit eskaliert: Frau fährt Zugführer mit dem Auto an

Nachdem die Deutsche am Dienstag gegen 14.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße Am Sägewerk in Königstein (Sächsische Schweiz) in eine Sackgasse geraten war, stieg sie aus dem Fahrzeug aus und begab sich zu Fuß auf den Bahndamm.

Ein herannahender Zug musste bis zum Stillstand abbremsen, um die Dame nicht zu erfassen. Als der Zugführer (38) nach dem Bremsmanöver ausstieg und die Dame zur Rede stellte, kam es zu einem Streit.

Daraufhin setzte sich die 40-Jährige in ihren Wagen und wollte davonfahren, als sich der 38-Jährige ihr in den Weg stellte. Dabei streifte sie ihn. Der Zugführer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung: Haltet Euch nie im Gleisbereich auf! Züge haben einen langen Bremsweg und eine sehr starke Sogwirkung, weshalb man sich auch nicht am Rand oder an der Bahnsteigkante aufhalten sollte.