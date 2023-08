14.08.2023 15:08 Täter beschmieren Schillerdenkmal in der Neustadt

Unbekannte haben am Wochenende das Schillerdenkmal an der Hauptstraße in der Dresdner Neustadt beschmiert.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Unbekannte haben am Wochenende das Schillerdenkmal an der Hauptstraße in der Dresdner Neustadt beschmiert. Unbekannte beschmierten das Friedrich-Schiller-Denkmal in der Neustadt. © Steffen Füssel Die Schmiererei sei der Polizei am gestrigen Sonntag gegen 11.20 Uhr gemeldet worden. Die unbekannten Täter bekritzelten die Dresdner Sehenswürdigkeit mit einem schwarzen und roten Schriftzug. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Auskunft gegeben werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. © Steffen Füssel Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233.

Titelfoto: Steffen Füssel