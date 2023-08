Versuchter Totschlag in der Neustadt: Mann schneidet 22-Jährigen fast die Halsschlagader durch

Dresden - Versuchter Totschlag in der Dresdner Neustadt ! Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen Tunesier (30) Anklage erhoben, der den Tod eines 22-Jährigen billigend in Kauf genommen haben soll.

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitagvormittag mitteilte, waren die Kontrahenten von Dritten getrennt worden und der Streit schien eigentlich beendet, als der Tunesier den Algerier plötzlich mit einem scharfen Gegenstand angriff. Dieser habe in jenem Moment nicht mit einer weiteren Attacke gerechnet.

Der Konflikt eskalierte schließlich und aus Beleidigungen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Der 22-Jährige wurde dabei von dem bisher unbekannten Mittäter mit der Faust in die linke Gesichtshälfte geschlagen und erlitt einen Nasenbeinbruch.

Am 17. März dieses Jahres gerieten kurz vor Mitternacht der Beschuldigte, ein bislang unbekannter Mittäter und ein 22-jähriger Algerier auf dem Vorplatz der Alaunstraße 10 in Streit.

Der 30-Jährige habe den Tod des Algeriers "zumindest billigend in Kauf genommen", so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer musste noch in der Nacht notoperiert werden. Der Schnitt verfehlte demnach nur knapp seine Halsschlagader und hätte tödlich enden können.

Der Tunesier wurde am 3. Mai festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er ist geringfügig und nicht einschlägig vorbestraft. Zum Tatvorwurf schweigt er.

Nun muss das Landgericht Dresden über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.