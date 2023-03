Vier Seniorinnen bestohlen: Polizei ertappt Diebesbande auf frischer Tat

Die Polizei Dresden konnte Diebe auf frischer Tat erwischen und festnehmen. Das Trio soll in mindestens vier Fällen Seniorinnen bestohlen haben.

Von Malte Kurtz

Dresden - Der Dresdner Polizei gelang es, am Mittwoch eine slowakisches Diebes-Bande festzunehmen, die allein in diesem Jahr bereits für vier Taten verantwortlich gewesen ist, bei denen Seniorinnen bestohlen wurden. Am Donnerstag wurden sie dem Richter vorgeführt.

Die Einsatzkräfte der Polizei konnten alle drei Täter auf frischer Tat erwischen, als die Bande am 1. März eine 86-Jährige beraubte. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Das Trio, bestehend aus zwei Frauen im Alter von 46 und 48 Jahren sowie einem 52-jährigen Mann, konnte "auf frischer Tat ertappt" werden, erklärte die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24. Da aktuell noch ermittelt wird, ob den drei Slowaken neben den vier bereits bekannten Straftaten noch weitere Fälle zugeordnet werden können, halte man sich mit näheren Informationen noch bedeckt, so ein Sprecher der Polizei. In einer Mitteilung vom Freitag konnten die Ermittler dem Trio allerdings vier dreiste Diebstähle ganz klar zuordnen. Immer traf es dabei ältere Frauen im Alter zwischen 86 und 91 Jahren. In drei Fällen bedrängten die Täter ihre Opfer und stahlen so Bargeld und Dokumente. Am Mittwoch konnten Polizeibeamte die Bande kurz nach ihrer letzten Tat schnappen.

Dreistes Vorgehen - Seniorinnen zu zweit und zu dritt bedrängt und ausgeraubt!