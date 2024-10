Wahlfälschung und Brandstiftung an Asylunterkunft: "Freier Sachse" festgenommen!

Dresden - Michael S. (44), der Langebrücker Kandidat der "Freien Sachsen", soll nicht nur Wahlen manipuliert , sondern auch Feuer an einer geplanten Asylbewerberunterkunft in Dresden-Klotzsche gelegt haben! Der 44-Jährige ist wegen dringenden Tatverdachts deshalb am heutigen Montagvormittag festgenommen worden.

Michael S. (44) soll nicht nur Wahlen manipuliert, sondern auch gezündelt haben. © Freie Sachsen

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen bekannt gaben, wurde nach erneuter Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen zuvor vom Amtsgericht Dresden ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Michael S., Ortschaftsrat und Mitglied der rechtsextremen Partei, soll bei der Briefwahl zur Kommunalwahl in Dresden am 9. Juni 2024 insgesamt 151 Stimmzettel manipuliert haben. Auch zur Wahl des Sächsischen Landtages am 1. September 2024 habe er an insgesamt 126 Stimmzettel seine Hände gelegt - jeweils zugunsten der "Freien Sachsen".

Bereits in der Nacht zum 30. September soll sich der Rechtsextreme an einem ehemaligen Schulgebäude in der Alexander-Herzen-Straße vergangenen haben. Ein DNA-Treffer führte Ermittler auf seine Spuren. Eine versuchte Brandstiftung blieb damals jedoch erfolglos. Das Gebäude sollte als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden.