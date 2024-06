Zeugen gesucht! Mann verbreitet mit Lautsprecher Parolen und bringt Frau und Mädchen in Gefahr

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Laubegast hat ein Mann (38) am Wochenende verfassungsfeindliche Parolen verbreitet. Außerdem gefährdete er Menschen im Straßenverkehr. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Dresden-Laubegast nach Zeugen und weiteren Betroffenen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am 1. Juni soll der 38-Jährige gegen 15.15 Uhr an der Österreicher Straße die illegalen Parolen mit einem Lautsprecher verkündet haben.

Anschließend war er mit einem Motorroller auf der Toeplerstraße unterwegs gewesen. Als er nach links auf Kipsdorfer Straße abbog, brachte er eine Frau und ein Mädchen in Gefahr, die über die Straße liefen.

Zudem soll der Deutsche laut einer Mitteilung der Polizei am Montag auch einen Ford am Straßenrand beschädigt haben. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt gegen den 38-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Neben Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sucht die Dresdner Polizei auch weitere Betroffene, die dem 38-Jährigen ausweichen mussten.