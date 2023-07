16.07.2023 13:07 1.382 Zigaretten-Automat mitten in Dresdner Wohngebiet gesprengt!

Heftige Sprengung in Wohngebiet! Am Samstagmorgen wurde ein Zigarettenautomat in Dresden zerstört.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Sprengung mitten im Wohngebiet! In Briesnitz jagten die Täter einen Zigarettenautomaten in die Luft. © Roland Halkasch Am gestrigen Samstagmorgen haben bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Dresden-Briesnitz zerstört. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, flog das Gerät gegen 3 Uhr an der Wilhelm-Raabe-Straße in die Luft. Der Metallbehälter wurde in der Folge herausgeschleudert und so beschädigt, dass die Täter daraus Tabakwaren sowie Bargeld stehlen konnten. Dresden Crime Schwere Vergewaltigung in Dresden? 22-Jähriger soll Frau zu Sex gezwungen haben Die Polizei ermittelt zum Vorfall. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden war, ist bislang unbekannt.

Titelfoto: Roland Halkasch