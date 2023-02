Zwei Einsätze in einer Nacht: Gewalttätiger Betrunkener lässt es nicht gut sein

Weinböhla/Dresden - In der Nacht zum heutigen Donnerstag hatte die Polizei mit einem gleich zweimal gewalttätigen Betrunkenen zu tun, der mehrfach auf die Beamten und andere Menschen losging.

Die Polizei ließ einen 30-jährigen Vandalen unter Alkoholeinfluss in gutem Willen davonkommen, nur um seinetwegen gleich wieder in den Einsatz gerufen zu werden. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Der 30-jährige Deutsche fiel zuerst auf, weil er während einer Straßenbahnfahrt auf der Köhlerstraße in Weinböhla in einen Streit mit einer 20-Jährigen und ihrem Begleiter (24) geriet. Als er nach den beiden schlug und sie leicht verletzte, alarmierte man schließlich die Polizei.



Der 30-Jährige zeigte sich allerdings uneinsichtig, attackierte auch die Beamten vor Ort und bespuckte sie. Ein Alkoholtest ergab einen Wert 1,6 Promille.

Die Polizei eskortierte den stark alkoholisierten Vandalen zu seiner Unterkunft im Übergangswohnheim in der Hubertusstraße im Dresdner Stadtteil Pieschen. Die Einsatzkräfte vor Ort nahmen an, dass eine Verwarnung mit anschließender Ausnüchterung reichen würde. Er hatte sich zu dem Zeitpunkt so weit beruhigt, dass die Beamten von keinen weiteren Vorkommnissen oder einer Fluchtgefahr ausgingen.

Doch dieser Zustand währte bei dem Betrunkenen wohl nicht allzu lange.

So meldete sich kurze Zeit später ein Mitarbeiter (64) des Sicherheitsdienstes des Wohnheims, da der zuvor festgenommene 30-Jährige ihn bedrohte, beleidigte und auf dem Gelände randalierte. Die Höhe des Sachschadens wurde dabei nicht beziffert.