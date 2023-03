Dickes Lob von Linda Feller: Arche-Kinder begeistern mit Rap und Breakdance

Auch für die "Arche"-Tänzer gilt: Vorm Auftritt wird fleißig geprobt. © Elbland Philharmonie Sachsen /Facebook

Die beiden TV-Stars waren total vom Hip-Hop & Breakdance begeistert, den ihre "Schützlinge" am Wochenende aufs Parkett legten.

Die beiden Sängerinnen sind Botschafter der Kinder- und Jugendhäuser "Arche" in Meißen und Dresden. Deren Breakdance-Gruppe trat mit der Elbland Philharmonie, Rappern, Beatboxern und Tänzern bei der Cross-Over-Show "The Legend of Hip-Hop" auf - im Theater Meißen, in der Saubachtal-Halle Wilsdruff und im Alten Schlachthof Dresden.

"Es war mega - für alle Generationen. Ich habe lange nicht mehr so was Gutes gesehen", schwärmte Linda.