Diebstahl auf A4-Rastplatz: "Planenschlitzer" erbeuten 50 Fernsehgeräte

Am Rastplatz Dresdner Tor hatten Planenschlitzer es auf Fernseher abgesehen. (Symbolbild) © Thomas Türpe

In der Nacht zum heutigen Dienstag klauten Ganoven am Rastplatz "Dresdner Tor" an der A4 (Fahrtrichtung Chemnitz) fünf Paletten mit insgesamt 50 Fernsehgeräten von der Ladefläche eines Brummis.



Zuvor hatten die Täter die Plane des Lasters zerschnitten. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 35.000 Euro.

Doch damit nicht genug: Bei einem weiteren Laster zerschnitten die Gauner ebenfalls die Plane des Sattelanhängers und stahlen zwei Lithium-Ionen-Akkus im Wert von insgesamt rund 1300 Euro.