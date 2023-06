Drama in Dresden! Geiselnehmer stürzt bei Flucht vor Polizei aus dem 11. Stock und stirbt

Dresden - Aufregung in der Michelangelostraße! Nach TAG24 -Informationen kam es am Freitagmorgen im Dresdner Stadtteil Zschertnitz zu tragischen Szenen.

Der mutmaßliche Täter starb noch an Ort und Stelle. © Norbert Neumann

Gegen 8.20 Uhr soll dort ein bislang unbekannter Täter eine Frau bedroht und Möbel aus dem Fenster eines Hochhauses geschmissen haben. Als er dann versuchte, über den Balkon zu fliehen, stürzte er in die Tiefe. Der mutmaßliche Täter verstarb noch an Ort und Stelle.

"Einwohner informierten uns, dass ein Mann auf dem Balkon in einem oberen Stockwerk von einem Balkon Möbelstücke wirft", sagte Polizeisprecher Marko Laske (49) gegenüber TAG24. "Augenscheinlich hatte er eine Frau in seiner Gewalt, außerdem hatte er ein Messer."

Deshalb rückte die Polizei sofort mit dem Zug für lebensbedrohliche Einsatzlagen (lebEL-Zug) an. "Beim Anblick der Einsatzkräfte begann der Mann vom Balkon abwärts zu klettern, kam einige Stockwerke [herunter]. Dann stürzte er ab", so der Polizeisprecher. Laut ersten Ermittlungen geht man nicht von einer suizidalen Handlung aus.

Zeugen berichteten, er soll vom 15. in den 11. Stock geklettert sein."Was in der Wohnung genau geschah, wird jetzt ermittelt", sagte Laske. "Die Frau steht gegenwärtig unter Schock." Alter, Herkunft und Beziehung der beiden Beteiligten standen am Morgen noch nicht fest.