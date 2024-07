Fußball statt Pop: Tausende strömen zum Public Viewing ans Elbufer

Dresden - Eigentlich sollte am heutigen Freitagabend Popstar Ayliva (26, "Lieb mich") bei den Dresdner Filmnächten auftreten. Krankheitsbedingt musste das Konzert aber abgesagt werden. Am Elbufer war trotzdem Stimmung. Die Fußball-Nationalmannschaft lockte Tausende Fans an.