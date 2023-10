Alexander Eder rockt Dresden: "Adrenalin zu hoch, um müde zu sein"

Alexander Eder hat am Samstagabend mit seiner "Nicht ganz normal Tour" Halt in Dresden gemacht und auf der Bühne ein wahres Feuerwerk gezündet.

Von Saskia Hotek

Dresden - Für diesen Moment hat er alles gegeben: "The Voice of Germany"-Star Alexander Eder (24) hat am Samstagabend mit seiner "Nicht ganz normal Tour" Halt in Dresden gemacht und auf der Bühne ein wahres Feuerwerk gezündet.



Alexander Eder (24) ist gerade quer durch Deutschland und Österreich auf Tour. © Max Patzig "Pyro und Feuer sind auf meinen Mist gewachsen", erzählte der Newcomer im Interview mit TAG24. Er und sein Team seien im Sommer auf die Ideen für die Show gekommen und hätten seitdem einiges ausprobiert.

Für den Österreicher ist es die erste Tour überhaupt. "Es ist schwer in Worte zu fassen, wirklich unglaublich schön. Unbeschreiblich trifft es ganz gut", versuchte er seine Emotionen zu erklären. "Jeder Abend ist auf seine Weise besonders - eben ganz normal gestört", so wie einer der Titel, die er nun in Dresden performte. Dresden Konzerte Mit Freunden Brücken bauen: Frauenkirche präsentiert "Musikjahr 2024" Im Alten Schlachthof - die große Halle war ausverkauft - überraschte er seine Fans auch mit drei unveröffentlichte Songs, "die bei den bisherigen Shows schon gut ankamen". In Elbflorenz war es nicht anders. Seine Fans, die teilweise seit dem frühen Nachmittag anstanden, feierten sie.

Alexander Eder nimmt sich viel Zeit für Fans

Alexander Eder im TAG24-Gespräch mit Redakteurin Saskia Hotek. © Max Patzig Mit seinen Liedern offenbart er fast "alles aus meinem Leben. Ich hab auf meinem Handy eine Notiz-App, wo ich mir neue Ideen immer festhalte und arbeite sie später mit den Songwritern aus." In den Texten kommt häufiger der 6er im Lotto vor, dabei spielt er gar nicht. "Ein Freund von mir hat eine coole Theorie aufgestellt: Jeder Mensch hat im Leben gleich viel Glück. Wenn jemand immer Pech hat, dann hebt er es sich auf, weil er es für einen ganz bestimmten Moment braucht. Und so mache ich es auch. Ich hebe mir mein Glück nur für die Musik auf", so Eder. Fast zwei Stunden lang rockte Alexander Eder die Bühne. Und es ging sogar in eine Verlängerung. "Das Schönste ist, wenn die Autogrammstunden sehr lange dauern. Dann wissen wir, wir haben unseren Job gut gemacht." Dresden Konzerte Hohe Nachfrage, zweiter Termin: Silbermond geben Zusatzkonzert Die Zeit dafür nehme er sich gern. "Wenn jemand bereit ist, so lange auf ein Foto oder Autogramm zu warten, dann soll er es gern haben." Auch wenn dies bedeutet, dass er deutlich später ins Bett kommt. Aber viel Schlaf brauche er während der Tour nicht: "Mein Adrenalin ist zu hoch, um müde zu sein. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich finde gar keine Worte dafür. Ich kann ganz wenig schlafen und hab trotzdem Energie."

"Die nicht ganz normal Tour" wird verlängert

Während der Show kam einiges an Pyrotechnik zum Einsatz. © Max Patzig Vor fünf Jahren startete der Sänger nach seiner Teilnahme bei "The Voice of Germany" richtig durch, veröffentlichte 2020 sein erstes Album "Schlagzeilen". Seit drei Jahren arbeitet er mit seiner Band zusammen. "Da haben sich die Richtigen gefunden", was man den Männern auf und hinter der Bühne anmerkt. "Wir sind zwölf Leute im Nightliner. Da muss man sich auch einfach verstehen. Wenn man nach den Shows bis zwei, drei Uhr morgens zusammen 'Mario Kart' spielt, dann weiß man, die Chemie passt." Für die Crew ging es nach dem Auftritt direkt weiter. Viel Zeit für Sightseeing blieb ihnen deshalb leider nicht. Denn sie werden "in Mannheim zur nächsten Songwriting-Session" erwartet. "Wir wollen die ganze Tour-Energie mitnehmen und in Songs packen." Die werden dann spätestens im kommenden Jahr zu hören sein, denn Alexander Eder verlängert "Die nicht ganz normal Tour" und will am liebsten auch wieder nach Sachsen kommen.

Fans aufgepasst! TAG24 verlost Alexander-Eder-Pakete

Für den "The Voice of Germany"-Kandidaten war zwar im Viertelfinale Schluss. Doch seine Karriere begann dann erst so richtig. © Montage: Max Patzig (2)