Kaisermania, Sido und Nina Chuba: Diese Konzerte erwarten Euch 2024 in Dresden!

Das Konzert-Jahr neigt sich dem Ende zu, höchste Zeit, einen Blick auf 2024 zu werfen. In Dresden sind mehr Großkonzerte im Freien als jemals zuvor geplant.

Von Emma Schwarze

Dresden - In diesem Jahr wurde in Dresden und Umgebung ordentlich gefeiert: Ob auf Open-Air-Konzerten, in kleineren Hallen oder bei den Filmnächten - Musikfreunde und Tanzwütige kamen auf ihre Kosten. Doch welche Konzerte erwarten uns 2024? Kleiner Spoiler: mehr als je zuvor!

Filmnächte am Elbufer

In diesem Jahr feierten die Filmnächte ihr 33. Jubiläum. © Norbert Neumann Die schönste Konzertkulisse an der Elbe hält auch im kommenden Jahr einiges für ihre Besucher bereit. Los geht es mit dem Park Waves Festival, einem eigens durch die australische Metalcore-Band Parkway Drive organisierten Festival am 6. Juli. Die Hardrock-Legenden von Deep Purple fegen am 19. Juli über die Bühne, dicht gefolgt vom Hamburger Elektro-Hip-Hop-Kollektiv Deichkind am 20. Juli. Dominiert wird der Juli (und auch der August-Anfang) jedoch vom Schlagerkönig Roland Kaiser (71), der mit seiner ausverkauften Kaisermania-Show (26. und 27. Juli, 2. und 3. August) Tausende von Fans ans Elbufer lockt. Am 17. Juli wird uns Grammy-Gewinner Purple Disco Machine ordentlich einheizen, während am 23. August die Mitglieder der Dresdner Rapgruppe 01099 für Stimmung sorgen. Abgerundet wird die Saison mit einem Konzert von Marius Müller-Westernhagen (75, "Freiheit") am 24. Juli und zwei Shows der Bautzener Kult-Pop-Band Silbermond (30. und 31. August).

Mit vier ausverkauften Konzerten kann sich Roland Kaiser (71) auch im kommenden Jahr auf Tausende Fans freuen, die mit ihm am Elbufer feiern. © xcitepress

Junge Garde

Im Großen Garten stehen auch 2024 zahlreiche Musiker auf der Freilichtbühne. © PR/Oliver Killig Denkt man an die Legenden deutscher Musik, führt kein Weg an ihm vorbei: "Verdammt ich lieb Dich"-Star Matthias Reim (66) wird mit seiner Open-Air-Show "30 Jahre Erfolgsgeschichte" am 18. Mai wieder Vollgas auf der Bühne geben. Wenige Tage danach, am 24. und 25. Mai, können sich Santiano-Fans auf zwei energiegeladene Konzerte freuen. Ende Juni wird Nina Chuba (25) über die Bühne fegen (21. Juni). Im Juli schließen sich Alice Cooper (2. Juli), Kerstin Ott (5. Juli) und James Blunt (12. Juli) an. Besonders viele Highlights hat der August in der Jungen Garde in petto: von den Giant Rooks (8. August) und Clueso (10. August) über Sido (15. August) und Bosse (16. August) bis hin zu Wanda (31. August).

Mit Schlagerstar Matthias Reim (66, v.l.n.r.) und den Rappern Nina Chuba (25) und Sido (43) spricht die Junge Garde eine Bandbreite an Musikfans an. (Archivbilder) © Montage: Max Patzig, Lars Pennig/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Ostragehege/Festwiese Flutrinne

Welche Konzerte hält die Festwiese für das kommende Jahr bereit? © Holm Helis Die Flutrinne Dresden, zwischen Trümmerberg und Messegelände, bot bereits Größen wie Robbie Williams (49) und ACDC eine Bühne. Im nächsten Jahr servieren Till Lindemann (60) und Rammstein gleich eine Serie von vier ausverkauften Shows auf der Festwiese (15., 16. und 18., 19. Mai). Auch die mehr als 100.000 Karten der Derbrocker Böhse Onkelz gingen in Windeseile über den Ladentisch. Die Band um Frontmann Kevin Russell wird am 23. und 24. August zwei Konzerte spielen.

Alter Schlachthof

Das Kulturzentrum bietet zwei Räume für Veranstaltungen: der große Konzertsaal für 2400 Personen und das Kesselhaus für 300 Personen. © Thomas Türpe Im Alten Schlachthof sind im kommenden Jahr mehr als 80 Shows und Auftritte geplant, die meisten davon mit Comedy-Acts von Größen wie Olaf Schubert (56) und Bülent Ceylan (47). Wir haben aber auch einige musikalische Highlights für euch zusammengetragen. Das britische Musiktrio Frontm3n veröffentlichte bereits Ende Oktober 2021 ihr Studioalbum "Enjoy The Ride", nun folgt die Tour mit einem Konzert am 14. Januar. Musikerin Alexa Feser (43) tourt hingegen mit ihrer neuen Platte "Kino" durch sechs deutsche Städte und macht am 25. April auch im Alten Schlachthof Halt. Mit seinem neuen Programm "Wanderlust" wird auch Schiller am 30. Oktober wieder auf der Bühne stehen. Zudem dürfen wir uns unter anderem auf die Pop-Gruppe Bilderbuch (10. November) und "New Music Award"-Gewinner Ennio (28. November) freuen.

Konzertplatz Weißer Hirsch

Auch in der "Grünen Oase" wird 2024 wieder gerockt, gefeiert und getanzt. © Norbert Neumann Der Konzertplatz Weißer Hirsch mit seinem Biergarten und dem großen Abenteuerspielplatz ist ein beliebter Anlaufpunkt für Groß und Klein. Damit dies auch im Jahr 2024 so bleibt, warten zahlreiche Events auf die Gäste. Im Mai wird der Waldbiergarten erneut Spielstätte des Internationalen Dixieland Festival mit den Musikern der Bands Jackpot auch Dresden und der Jazzcompany aus Chemnitz. Dota (6. Juni), Lena Meyer-Landrut (32, 7. Juni), Maggy Reilly und Band (21. Juni) sowie Faun (28. Juni) schließen sich im Monat darauf an.

Rudolf-Harbig-Stadion

Musiker Herbert Grönemeyer (67) feiert 40-jähriges Jubiläum des Kultalbums "4630 Bochum" mit einer Show im Stadion. © Axel Heimken/dpa Für gewöhnlich ist das Rudolf-Harbig-Stadion Spielstätte des Drittligisten Dynamo Dresden, doch an einigen Tagen im Jahr bietet er auch Musikern und Bands eine Bühne. Der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (39) geht mit seiner "Dirndl-Wahnsinn" Tournee in die zweite Runde und macht bei insgesamt fünf Shows am 1. Juni auch in Dresden Halt. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach Tickets für die Konzerte zum 40-jährigen Jubiläum des Kultalbums "4630 Bochum" von Herbert Grönemeyer (67) gibt der Sänger am 6. Juni eine Zusatzshow im Stadion. Schließlich endet die Konzert-Saison mit einem besonderen Konzertabend: Über 1000 Live-Performer werden zu einer riesigen Band und ein ganzes Fußballfeld zur Bühne bei "The Grand Jam" am 6. Juli.