Hammer-Ankündigung: Purple Disco Machine spielt XXL-Konzert in Dresden!

Purple Disco Machine (Tino Piontek, 43) feiert im nächsten Jahr ein großes Open-Air-Konzert in Dresden. © Max Patzig

Keine vier Wochen ist seine Show in der Jungen Garde her, da kündigt Tino Piontek (43), wie der DJ und Produzent bürgerlich heißt, sein nächstes Konzert in Dresden an.

Am Samstag, 17. August, um 20 Uhr beginnt der exklusive Gig bei den Filmnächten am Elbufer!

Feierte Piontek im September noch mit rund 5000 Fans, werden es im kommenden August mit bis zu 12.000 möglicherweise mehr als doppelt so viele Purple-Disco-Machine-Anhänger sein.

Wer bei dem Open-Air das Vorprogramm übernimmt oder Piontek während seiner Show unterstützt, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Schon beim vergangenen Konzert wurde daraus ein großes Geheimnis gemacht: Erst vor Ort erfuhren die Fans, dass Sophie Scott (von der Band "Sophie and the Giants"), Moss Kena (25) und Eyelar Mirzazadeh (29) ihre Songs live singen würden.