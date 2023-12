Mit Konzerten in Dresden und Chemnitz: Sängerin Ella Endlich über ihre Weihnachtstour

Festlich und feierlich soll es werden, emotional und familiär: Ella Endlich geht in diesem Dezember wieder auf besinnliche Tournee durch die Adventszeit.

Von Heiko Nemitz

Wollen festliche Stimmung verbreiten: Ella Endlich (39) und Norbert Endlich (65) gehen auf große "Endlich Weihnachten!"-Tournee. © PR/Chris Heidrich Mit ihren "Endlich Weihnachten!"-Konzerten gastiert die Sängerin, akustisch begleitet von Vater Norbert Endlich (65) an der Gitarre sowie dem Pianisten Peter Hirsch, in Dresden und Chemnitz.

Die Freude ist groß, mit der Weihnachtstournee in diesem Jahr wieder über die volle Distanz gehen zu können. Ella Endlich sagt zu TAG24: "Wir hatten es 2019 begonnen und immer im Kopf, es jedes Jahr fortzusetzen." Im Sommer kam Ella Endlichs Sohn zur Welt, was ihr Leben sehr verändert habe. Die Sängerin: "Es war ein Wendepunkt. Man denkt jetzt mit anderer Haltung über die Dinge nach." Das habe auch die nun kommende Weihnachtstournee beeinflusst. So werde sie ihrem Sohn den Titel "Du und ich" widmen: "Alle regieren so positiv darauf, also musste der Song ins Programm." Dresden Konzerte Am Samstag im Alten Schlachthof: Ein Weihnachtsabend mit Staubkind Auch bei den Inhalten der anderen Lieder habe sie eine andere, neue Auswahl getroffen. Sie sagt: "Außerdem wird es immer einen Programmpunkt geben, der bildenden Charakter hat - falls das nicht zu hochgestochen klingt." Denn es werden nicht nur Lieder gesungen, Ella Endlich trägt auch Anekdoten und Weihnachtsgeschichten vor. Ein altes sibirisches Märchen wird dabei sein, auch die "Sterntaler"-Geschichte: "Darin geht es um Nächstenliebe", sagt sie. "Darum, etwas weiterzugeben und dafür vom Universum reich beschenkt zu werden."

Sängerin Ella Endlich liebt das Weihnachtsfest

Vater und Tochter gastieren im Dezember bevorzugt in Kirchen. © PR/Andreas Klein Viele entsprechende Bücher hat Ella Endlich zu Hause, schon Anfang November habe sie begonnen, darin nach mythologischen Stoffen zu suchen. Was bedeutet Weihnachten der Sängerin persönlich? "Über die Zeit habe ich mich zu einem echten Weihnachtsfan entwickelt. Mit Mitte 20 etwa war das längst noch nicht so." Einen opulenten Weihnachtsbaum habe sie, mag mittlerweile sogar etwas Kitsch. Nur ein besonderes Lieblings-Weihnachtslied habe sie nicht: "Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Wenn es einen 'all-time favourite' gibt, dann wohl 'Have Yourself a Merry Little Christmas' in der Version von Frank Sinatra." Dresden Konzerte Stargast beim Adventskonzert: Angelo Kelly war schon als Kind in Dresden Musikalisch zeigt Ella Endlich eine ganz andere Facette. "Die Weihnachtsabende unterscheiden sich sehr von meinen Band-Shows", sagt sie. Aber darauf komme es ihr nicht an: "Es geht bei diesen Konzerten nicht um mich", stellt sie klar. "Das Programm hat es etwas Bewahrendes, etwas Heilendes." Die Botschaft ist ihr wichtiger, als sich in anderem musikalischen Licht zu zeigen, als man es von ihr womöglich gewohnt sei. Begleitet wird die Sängerin von ihrem Vater Norbert Endlich. "Das ist unglaublich schön, ein Riesenprivileg", schwärmt sie. Darum sei es wichtig, wo sie gastieren: "Wir finden in den Auftrittsorten oft schöne Restaurants und weihnachtliche Märkte, um die gemeinsame Zeit zu genießen. Vielen fehlt das ja. Für uns sind diese Weihnachtskonzerte ein echtes Vater-Tochter-Ding."

"Endlich Weihnachten!"-Tournee gastiert in Dresden und Chemnitz