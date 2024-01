"New York Gospel Stars" in Dresden: TAG24 verlost Karten

Dresden - Da kommt Bewegung in die Kirche: Am 31. Januar gastieren die "New York Gospel Stars" in der Dresdner Annenkirche.

Die "New York Gospel Stars" kommen in die Annenkirche. © PR/Makis Photography

Seit 15 Jahren performt der Chor die "gute Botschaft" voller Dynamik und Emotion. Da hält es niemanden auf dem Stuhl.

Ob bei "Walk in Jerusalem", "Down by The Riverside" oder "Oh Happy Day" - das Publikum soll und darf mitsingen, klatschen, tanzen.

Je voller die Kirche ist, umso mitreißender wird der Abend. Das Konzert beginnt 20 Uhr. Tickets gibts für 35 Euro unter www.lb-events.de und an allen bekannten Vorverkaufskassen, mit ein bisschen Glück sind sie gratis.

Denn wir verschenken 3x2 Freikarten für das Konzert. Einfach bis 7. Januar unter Kennwort "Gospel" eine E-Mail schicken an: gewinnspiel@tag24.de