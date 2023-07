Dresden plant nächsten Alarm: An diesem Tag soll großflächig gewarnt werden!

Dresden - Am Mittwoch (12. Juli) will die Stadt Dresden wieder ihre Sirenen für zwölf Sekunden ertönen lassen. Um 15 Uhr ist wieder Zeit für einen Probealarm.

Stadtweit sind nahezu flächendeckend elektronische Sirenen installiert, die sowohl Signaltöne als auch Sprachdurchsagen aussenden können. (Archivbild) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

"Zu hören ist ein Signal, das aus einem einmaligen Anschwellen, Halten und Abschwellen besteht, mit einem Gong zum Schluss", wie ein Sprecher der Stadt in einer Mitteilung erklärte.

Grund dafür ist der geplante stadtweite Probealarm, mit dem alle Sirenen auf ihre Funktionalität getestet werden sollen.



Mit über 200 Sirenen-Standorten verfügt Dresden über eines der modernsten Sirenen-Warnsysteme in Deutschland. Dementsprechend müssen die Anlagen regelmäßig überprüft werden.



Das Besondere an den Sirenen in der Elbflorenz? Neben den Signaltönen können sie auch Sprachdurchsagen senden, egal ob auf Band oder live. "Somit kann die Warnung bei Bedarf mit konkreten Hinweisen versehen werden", so die Stadt weiter.

Selbst ein Stromausfall kann den Sirenen nichts anhaben: Akkus ermöglichen es, die Anlagen im Notfall bis zu 48 Stunden weiter zu betreiben!

Dresdnerinnen und Dresdner, die aus Kriegsgebieten geflüchtete Menschen kennen oder beherbergen, sind dazu angehalten, diese vorher über den Alarm und seinen Hintergrund zu informieren.

Der Probealarm soll auch als Erinnerung der Bevölkerung fungieren, da nicht alle über die Bandbreite der einzelnen Signale Bescheid wissen. Insgesamt kann man in Dresden vier verschiedene Warntöne hören.