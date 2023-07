Höllischer Spaß bei neuer Komödie im Parktheater!

Dresden - Dauerbeschallung am Pool. Bingo-Spiele am Nachmittag. Club-Hymne und abendliche Shows - Animateur in einem All-inklusive-Club zu sein, ist ein Knochenjob. Das weiß William Danne (39) aus eigener Erfahrung. Er spielt nicht nur einen Animateur in der Parktheater-Komödie "Club Las Piranjas", er hat auch acht Jahre in ägyptischen und türkischen Urlaubsclubs gearbeitet.