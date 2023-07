17 Luftkissenanlagen auf einem Platz in Dresden: TAG24 hat den Test gemacht

Vor dem Vergnügen kommt der Aufstieg: Morgenpost-Reporterin Katrin Koch klettert auf den Vulkan. © Thomas Türpe

Ich dachte, ich bin clever. Komme in Pantoffeln, damit ich schnell aus den Schuhen raus und rauf auf die Hüpfburg komme. Was ich vergessen habe: Socken.

Hüpfburg-Paradies-Chef William Köllner (52) reicht mir schmunzelnd rosa Einhorn-Socken: "Im Sommer kann es an den Füßen heiß werden." So gerüstet, will ich den beliebten Wackelberg erstürmen. Auf allen Vieren arbeite ich mich strategisch in die Mitte vor.

Kaum springt William auf den Berg, hüpfe ich in die Höhe. Und erspähe mein nächstes Ziel: den Dschungelvulkan, ein Affe thront obenauf. Beim Aufstieg in sechs Meter Höhe überholen mich Knirpse. Ich lasse ihnen auch oben den Vortritt - die Rutsche sieht verdammt steil aus.

Ihr lautes Juchzen überzeugt mich - ab geht's mit Karacho. Ein Mordsgaudi, das nach Wiederholung schreit.